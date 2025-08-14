Семейната игра „Мисия разузнавач“ ще се проведе тази събота в Националния военноисторически музей

Семейната игра „Мисия разузнавач“, в която участниците тестват бързина, ловкост и способност за ориентация, ще се проведе в събота, 16 август, в Националния военноисторически музей (НВИМ), съобщават организаторите.

„Фамилиите ще решават загадки, ще разберат кой е главнокомандващият в семейството и докато се забавляват, ще научат любопитни факти за българска войска. За да е пълно удовлетворението от изпълнението на мисията – най-бързите, които открият точните координати на една от бойни машини от външната експозиция, ще могат първи да влязат и да я разгледат отвътре“, казват от екипа.

От НВИМ отбелязват, че играта се реализира изцяло във външната експозиция на музея и съветват посетителите да носят шапки и вода.

Участието в съботно-неделните семейни програми не изисква предварително записване и е с допълнително заплащане към входния билет, уточняват от екипа.

/ВСР