За два дни над 70 души са придобили достъп до електронното си здравно досие в Бяла Слатина и Враца, съобщиха от РЗИ

За два дни в изнесените пунктове на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Враца за осигуряване на достъп на гражданите до личните им здравни досиета чрез приложението "еЗдраве" са се възползвали над 70 души от Бяла Слатина и Враца. За БТА директорът на дирекция „Административно, правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО) към РЗИ – Враца Весела Вълковска допълни, че на 11 септември във Враца 33-ма души са били подпомогнати от експерти, а в Бяла Слатина 47.

Имаше голям интерес в Бяла Слатина и планираме в края на месец септември отново да посетим града, каза Вълковска. Вчера във Враца пунктът беше в концертната зала, където се проведе съвещание на директори на учебни заведения от областта.

Идната седмица във вторник, на16 септември, експертите от РЗИ ще бъдат в Десети механизиран батальон във Враца, а на следващия ден до обяд в центъра на град Криводол.

БТА припомня, че лятната кампания „Електронно здраве“ на Министерството на здравеопазването (МЗ) за подпомагане на гражданите да получат достъп до електронните си здравни досиета продължава до края на месец септември.