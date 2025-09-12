Подробно търсене

За два дни над 70 души са придобили достъп до електронното си здравно досие в Бяла Слатина и Враца, съобщиха от РЗИ

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
За два дни над 70 души са придобили достъп до електронното си здравно досие в Бяла Слатина и Враца, съобщиха от РЗИ
За два дни над 70 души са придобили достъп до електронното си здравно досие в Бяла Слатина и Враца, съобщиха от РЗИ
БТА, Изнесен пункт на РЗИ - Враца в кампанията еЗдраве Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова/архив
Враца,  
12.09.2025 07:15
 (БТА)

За два дни в изнесените пунктове на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Враца за осигуряване на достъп на гражданите до личните им здравни досиета чрез приложението "еЗдраве" са се възползвали над 70 души от Бяла Слатина и Враца. За БТА директорът на дирекция „Административно, правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО) към РЗИ – Враца Весела Вълковска допълни, че на 11 септември във Враца 33-ма души са били подпомогнати от експерти, а в Бяла Слатина 47. 

Имаше голям интерес в Бяла Слатина и планираме в края на месец септември отново да посетим града, каза Вълковска. Вчера във Враца пунктът беше в концертната зала, където се проведе съвещание на директори на учебни заведения от областта. 

Идната седмица във вторник, на16 септември, експертите от РЗИ ще бъдат в Десети механизиран батальон във Враца, а на следващия ден до обяд в центъра на град Криводол. 

БТА припомня, че лятната кампания „Електронно здраве“ на Министерството на здравеопазването (МЗ) за подпомагане на гражданите да получат достъп до електронните си здравни досиета продължава до края на месец септември. 

/МК/

Свързани новини

03.09.2025 10:41

Експерти на РЗИ днес са в Косталево, утре в Роман, за да подпомагат гражданите при сдвояване с електронното им здравно досие

Експерти на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Враца са в кметството в село Косталево, за да подпомогнат гражданите, които желаят да инсталират приложението „еЗдраве“ на мобилните си телефони. За БТА директорът на дирекция „Административно, правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО) към РЗИ Весела Вълковска посочи, че през месеците юли и август 562-ма граждани от област Враца вече имат достъп до електронното си здравно досие.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:08 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация