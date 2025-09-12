Учители, електротехници, счетоводители и медици са сред най-търсените специалисти в Русе

Учители, електротехници, счетоводители и медици са сред най-търсените специалисти през тази седмица в Русе. Това съобщи за БТА Йоана Терзиева - директор на Бюрото по труда в Русе, което обхваща също общините Сливо поле и Иваново.

Обявените свободни работни места за учители и възпитатели в училища и детски градини са 12, за инженери са шест, а за счетоводители - четири.

В сферата на здравеопазването има нужда от двама лекари, седем медицински сестри, четири акушерки, четирима рентгенови лаборанти и медицински лаборант. Свободни работни места има за петима електротехници и още толкова механици, за трима огняри за по двама електромонтьори, техници и осветители, както и електромеханошлосер, технолог-специалист, техник-механик и сценичен работник. Търсят се също трима капитани и още толкова главни механици на кораб.

Три свободни места са обявени за готвачи, две - за графични дизайнери, а по едно за старши инспектор, юрисконсулт, главен експерт, управител на финансов център, сътрудник-дигитален маркетинг, технически ръководител в строителството, офис-мениджър на рекламни клипове и сoциални мрежи, заместник-управител на хипермаркет, ветеринарен лекар и ветеринарен техник.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.