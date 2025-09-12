Каталогът към изложбата „Живопис с вълна и коприна“ ще бъде представен в „Квадрат 500“

Изданието към изложбата „Живопис с вълна и коприна. Фландрия и Франция, XVI-XVIII век“ на Националната галерия и Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде представено днес, 12 септември, от 18:00 ч., в „Квадрат 500“ в София, съобщават организаторите.

По думите на екипа колективната монография към експозицията съдържа резултатите от задълбочената работа по проучване, атрибуция и материален анализ, с документиране на сложния и прецизен процес на консервация и реставрация на произведенията.

Както БТА писа, изложбата „Живопис с вълна и коприна. Фландрия и Франция, XVI-XVIII век, oт колекцията на Националната галерия“ бе удължена до 14 септември включително заради големия зрителски интерес. Националната галерия представя за първи път уникалната си колекция от западноевропейски текстилни пана (гоблени). Куратор на експозицията е Йоана Тавитян, а реставратори са д-р Елица Цветкова, Таня Манева, Светла Соколова, Диана Минкова, Маша Бакалова-Йосифова, Камелия Бачорска-Ценкова, Косара Нинова.

/ВСР



