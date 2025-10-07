СПА: Саудитска Арабия цели да постигне нулеви въглеродни емисии до 2060 г.

Президентът на саудитския център за наука и технологии „Крал Абдулазиз“ (KACST) д-р Мунир Елдесуки потвърди ангажимента на Саудитска Арабия за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2060 г., предаде саудитската новинарска агенция СПА. Очаква се тази цел да бъде постигната чрез национална иновационна стратегия, фокусирана върху разширяване на решенията за чиста енергия, които се очаква да допринесат за 40% от бъдещото намаляване на емисиите, постигайки напредък в амбициозните цели за устойчивост на кралството „Визия 2030“.

Елдесуки заяви това по време на панелна сесия, озаглавена „Пътят към устойчивост: Към общество без въглерод“, проведена като част от годишния форум „Наука и технологии в обществото“ в Киото, Япония, на който присъстваха японският император Нарухито, министър-председателят и почетен председател на форума Шигеру Ишиба, заедно с висши служители, лидери в индустрията и представители на международни организации.

„Кралството приема кръговата въглеродна икономика като всеобхватна и практична рамка за постигане на националните си цели по „Визия 2030“, стремейки се да постигне нулеви въглеродни емисии до 2060 г. чрез новаторски инициативи. Те включват намаляване на 278 милиона тона въглеродни емисии годишно, засаждане на 10 милиарда дървета по Саудитската зелена инициатива, улавяне на 44 милиона тона въглероден диоксид всяка година до 2035 г. и постигане на 50% чист енергиен микс до 2030 г.“, заяви Елдесуки.

Той обясни, че Саудитска Арабия е започнала няколко новаторски проекта, включително Центъра за улавяне на въглерод към саудитския петролен гигант „Арамко“ (Aramco) и мащабни системи за съхранение на батерии в град Биша – всички те допринасят за повишаване на енергийната сигурност и конкурентоспособността на промишлеността. Той също така подчерта международните партньорства с Калифорнийския университет в Бъркли в областта на чистата енергия, обезсоляването на вода и изследванията за улавяне на въглерод, както и внедряването на приложения за изкуствен интелект по време на сезона на хадж за подобряване на мониторинга в реално време и подобряване на ефективността на вземането на решения.

Елдесуки подчерта, че научноизследователската и развойна дейност са ключови двигатели на устойчивостта. Той заяви, че KACST, като национален изследователски център на Кралството и дом на иновационни оазиси, ръководи изследователски програми, фокусирани върху преобразуването на въглеродни отпадъци във водородно гориво, разработването на технологии за извличане на вода от пустинна среда и подобряването на ефективността на слънчевите панели в пустинен климат. Той също така отбеляза внедряването на съвременни технологии в полупроводниците, изкуствения интелект и сателитите за наблюдение на опустиняването, емисиите и управлението на водите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)