Kампанията „Красиви квартали“ продължава тази събота в старозагорския квартал „Три чучура - център“

site.btaKампанията „Красиви квартали“ продължава тази събота в старозагорския квартал „Три чучура - център“
Инициативата на община Стара Загора „Красиви квартали“ ще се състои в квартал „Три чучура - център“ тази събота, 13 септември. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Предвижда се да бъдат почистени прилежащите територии към жилищните сгради, междублоковите пространства, паркинги, детски и спортни площадки.
Целта е с общи усилия – на администрацията, граждани и доброволци, кварталите да бъдат направени по-приветливи и да се създадат силни местни общности, с които да се споделя грижата за средата, в която живеем, посочиха организаторите.
Община Стара Загора ще осигури за всички участници чували и ръкавици за събиране на отпадъците. По време на акцията ще има възможност да се предава и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
От местната администрация призовават гражданите да се включат в инициативата и с общи усилия кварталът да стане по-чист, приветлив и красив.
Инициативата „Красиви квартали“ започна в Деня на Съединението и обхвана старозагорския квартал „Три чучура – юг“.
/НН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина