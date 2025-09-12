Kампанията „Красиви квартали“ продължава тази събота в старозагорския квартал „Три чучура - център“

Инициативата на община Стара Загора „Красиви квартали“ ще се състои в квартал „Три чучура - център“ тази събота, 13 септември. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Предвижда се да бъдат почистени прилежащите територии към жилищните сгради, междублоковите пространства, паркинги, детски и спортни площадки.

Целта е с общи усилия – на администрацията, граждани и доброволци, кварталите да бъдат направени по-приветливи и да се създадат силни местни общности, с които да се споделя грижата за средата, в която живеем, посочиха организаторите.

Община Стара Загора ще осигури за всички участници чували и ръкавици за събиране на отпадъците. По време на акцията ще има възможност да се предава и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

От местната администрация призовават гражданите да се включат в инициативата и с общи усилия кварталът да стане по-чист, приветлив и красив.

Инициативата „Красиви квартали“ започна в Деня на Съединението и обхвана старозагорския квартал „Три чучура – юг“.