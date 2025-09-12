Подробно търсене

Жертвите на експлозията на цистерна с газ в Мексико са вече осем

Валерия Динкова
Жертвите на експлозията на цистерна с газ в Мексико са вече осем
Жертвите на експлозията на цистерна с газ в Мексико са вече осем
Снимка: AP Photo/Tristan Velazquez
Мексико,  
12.09.2025 07:24
 (БТА)

Осем души починаха в болници от нараняванията си, а 20 други все още са в критично състояние след експлозията на цистерна за газ в столицата на Мексико, заяви пред местно радио ръководителката на местната служба за гражданска защита Мириам Урсуа, цитирана от ДПА.

Пострадали са около 90 души, каза още тя.

Камионът с капацитет 49 500 литра, се преобърна през магистрален надлез, преди да експлодира, съобщи кметът на столицата Клара Бругада.

Експлозията е предизвикала взривна вълна, при която са се запалили най-малко 18 превозни средства.  

Прокуратурата разследва причините за инцидента, съобщи Бругада.

Според официалната информация шофьорът на цистерната е тежко пострадал и е настанен в болница. Сред ранените има и малки деца, включително най-малко едно бебе.

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум изрази съболезнования за жертвите на инцидента, който стана в гъстонаселен район на мексиканската столица.

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:10 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация