Трима загинали и 70 ранени при експлозия на цистерна за газ на магистрала в столицата на Мексико

София Георгиева
Снимка: AP Photo/Tristan Velazquez
Мексико,  
11.09.2025 04:44
 (БТА)

Трима души са загинали, а 70 са ранени след експлозия на цистерна за газ на магистрала в столицата на Мексико, предаде Асошиейтед прес, като се позова на кмета на града Клара Бругада. По-рано се съобщаваше за най-малко 57 ранени.

Снимки, разпространени в интернет от местните власти, показват пламъци, излизащи от камион под магистрален надлез, а други видеоклипове в социалните медии показват десетки хора, които крещят и бягат от експлозията. 

Кметът Клара Бругада съобщи, че в резултат на експлозията в сряда (местно време) са изгорели 18 автомобила.

Властите разследват инцидента. Кметът каза, че изглежда е бил причинен от преобръщане на цистерната.

Мястото на произшествието е на една от основните магистрали на изход от столицата към град Пуебла. Магистралата е затворена засега.

Пожарът на мястото е овладян, съобщиха местните власти.

/СГ/

