ЛИНА: Президентът на Либерия увери диаспората в ангажимента на неговата администрация към прозрачност и отчетност

Президентът на Либерия Джоузеф Н. Боакай-старши увери либерийската общност в чужбина, че неговата администрация има ангажимента за създаване на благоприятна среда в страната чрез прозрачност, отчетност и приобщаване, насочена към насърчаване на тяхното завръщане, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Освен това либерийският лидер ангажира администрацията си да изготви план за създаване на инвестиционен фонд за диаспората и защитата на техните инвестиции.

„Като диаспора в чужбина вие трябва да дадете своя глас за помирение и национално оздравяване, точно както участвахте в процеса на Комисията за истина и помирение. Може да изградим инфраструктурата, но без истинско помирение и изцеление, всичко това ще се срине под тежестта на разделенията и конфликтите“, каза либерийският лидер.

Говорейки на годишната конференция на либерийската диаспора във Вашингтон в петък, 26 септември 2025 г., президентът Боакай подчерта, че либерийците в диаспората остават жизненоважна сила в колективните усилия на страната за изграждане на по-справедлива, приобщаваща и просперираща Либерия.

Конференцията на диаспората през 2025 г. събира либерийци от цял ​​свят – Северна Америка, Европа, Африка, Азия, Карибите и отвъд, демонстрирайки силата, многообразието и глобалния обхват на либерийците в чужбина.

Президентът отбеляза още: „Вашите парични преводи са изхранвали семействата, са задържали децата в училище и са запазили семействата заедно. Те са жизненоважни и демонстрират любовта и жертвоготовността. Така че сега, след като ни дадохте риба, научете ни да ловим риба“.

„В продължение на десетилетия вие играхте ключова роля в нашето национално пътуване и тъй като сега стоим на прага на нова ера на обновление и трансформация, вашият постоянен ангажимент е по-важен от всякога“, каза той.

Държавният глава добави, че преобразяването на Либерия и трансформирането на либерийското общество не могат да бъдат извършени само от правителството, а изискват и активно, устойчиво и целенасочено участие на либерийците от диаспората.

Президентът на Либерия подчерта, че една от ключовите цели на ангажирането на диаспората чрез тази конференция е да се осигури платформа за либерийците, живеещи извън страната, да имат възможността да се присъединят към своите сънародници у дома в това национално пътуване.

Той добави, че техните възгледи, идеи, знания, мрежи и ресурси са от решаващо значение за възстановяването на Либерия, не само за днес, но и за следващите поколения либерийци.

"Трябва да подкрепите думите си с действия. Това означава да отидете отвъд чувствата и да предприемете действия, като предоставите своите умения, мрежи, знания и ресурси, за да стимулирате промяната у дома. Разбираме също, че партньорството е двустранен процес и че имате основателни опасения относно сигурността, инфраструктурата, здравеопазването, образованието, комуналните услуги и други основни услуги“, заяви либерийският лидер.

Той каза, че всеки либериец вярва, че Либерия не е бедна страна, като изрази съжаление, че напредъкът на страната е възпрепятстван от липсата на устойчиво, приобщаващо и далновидно управление, необходимо за отключване на нейния потенциал и насърчаване на дългосрочното ѝ развитие.

„Това е, което съм се ангажирал да осигуря. Но никой президент, никое правителство, никоя партия не могат да постигнат това сами. Трябва да работим заедно с гражданите у дома и в чужбина, за да изградим функционално и приобщаващо общество“, завърши президентът Боакай.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)