Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми за побоя над директора на полицията в Русе

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
БТА, Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
12.09.2025 06:30
 (БТА)

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа днес мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми, за които Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, съобщиха от пресцентъра на съда.

По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания. Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.

