Общинските съветници в Роман ще разгледат съществуването на маломерни паралелки в единственото средно училище в общината „Васил Левски“

Общинските съветници в Роман ще разгледат съществуването на маломерни паралелки в единственото средно училище в общината. В докладна, част от предварителния дневен ред за редовно заседание на Общинския съвет (ОбС), публикувана в сайта на Общината, кметът Валери Ролански посочва, че в СУ „Васил Левски“ се обучават 264 ученици.

Според кмета учебното заведение ще осигури дофинансиране със средства от собствения си бюджет и няма да се налага от общинския бюджет да се подпомага съществуването на маломерни паралелки. В училището в паралелките на пети, шести, осми, девети, десети и единадесети клас не достигат от един до четирима ученици, за да запълнят минималния брой, съгласно нормативната уредба.

Училището е средищно и разполага с много добра материална база и е обезпечено с правоспособни педагогически специалисти по всички учебни предмети, посочва още кметът в докладната си.

Общинският съвет ще обсъди предложения за предоставяне на два леки автомобил за двата Комплекса за социални услуги в Роман, ще разгледа и устройствени въпроси, предвижда още планирания дневен ред.