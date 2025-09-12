Общинският съвет в Каолиново ще разгледа годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината и ще определи броя на слетите паралелки

Общинският съвет в Каолиново ще разгледа годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието общинския дълг за 2024 година. В дневния ред на заседанието са включени общо 18 точки, е посочено в текста на поканата за общинската сесия, публикувана на сайта на Общинския съвет.

На вниманието на общинските съветници в Каолиново ще бъде предоставен Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново.

Съветниците ще се произнесат по предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата за учебната 2025/2026 година. Те ще определят и броя на групите с намален брой деца в детските градини на община Каолиново през учебната година.

Общинските съветници в Каолиново ще определят позицията и мандата на представителя на Общината на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 10 октомври.

Общинският съвет в Каолиново ще разгледа предложение за предоставяне на имот публична общинска собственост в полза на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Общинските съветници ще се произнесат по докладни записки за продажба на поземлени имоти частна общинска собственост по кадастралната карта на село Браничево, община Каолиново, област Шумен, както и по докладни записки за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в град Каолиново и село Пристое.

Общинският съвет ще разгледа предложение за продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг по кадастралната карта на село Средковец, както и докладна записка за продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг, в квартал "Кус".

Общинските съветници ще се произнесат по предложения за предоставяне под наем на земи от Общинския поземлен фонд и за отдаване под наем на терен. Те ще разгледат и предложения за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лица от град Каолиново, селата Климент и Браничево.

През юли т.г. Общинският съвет в Каолиново гласува докладна записка на кмета на общината Нида Ахмедов за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от областната транспортна схема.