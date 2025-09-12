Подробно търсене

Писателката Елена Алексиева ще гостува днес на „Алея на книгата“

Писателката Елена Алексиева ще гостува днес на „Алея на книгата“
Писателката Елена Алексиева ще гостува днес на „Алея на книгата“
Снимка: Никола Узунов/БТА (ЕВ)
София,  
12.09.2025 08:01
 (БТА)

Писателката Елена Алексиева ще участва днес в програмата на „Алея на книгата“, съобщават организаторите.

Читателите ще могат да се срещнат с авторката на книги с поезия, проза, сборници с разкази и романи и драматургия от 18:30 ч. в Шатра №19. Алексиева, която е отличена с наградите „Роман на годината" 2019 г. - 2024 г., „Йордан Радичков", „Перото", „Хеликон", „Аскеер" и „Икар", ще дава автографи.

По-рано през деня ще бъде представена книгата „Германия, моя любов", а в 19:00 ч. в литературния кръг на „Алея на книгата" ще се състои представяне на детски образователни книжки-игри „Бамбино" и „Мини ЛЮК".

Изложението „Алея на книгата“ се провежда от 8 до 14 септември по продължението на бул. „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата (НДК) в София.

Програмата включва срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

/ЕМС/

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:10 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация