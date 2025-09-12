Писателката Елена Алексиева ще гостува днес на „Алея на книгата“

Писателката Елена Алексиева ще участва днес в програмата на „Алея на книгата“, съобщават организаторите.

Читателите ще могат да се срещнат с авторката на книги с поезия, проза, сборници с разкази и романи и драматургия от 18:30 ч. в Шатра №19. Алексиева, която е отличена с наградите „Роман на годината" 2019 г. - 2024 г., „Йордан Радичков", „Перото", „Хеликон", „Аскеер" и „Икар", ще дава автографи.

По-рано през деня ще бъде представена книгата „Германия, моя любов", а в 19:00 ч. в литературния кръг на „Алея на книгата" ще се състои представяне на детски образователни книжки-игри „Бамбино" и „Мини ЛЮК".

Изложението „Алея на книгата“ се провежда от 8 до 14 септември по продължението на бул. „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата (НДК) в София.

Програмата включва срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

