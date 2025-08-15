През август посетителите в къща музей „Ванга“ се увеличават, каза за БТА Даниела Радева, уредник в Историческия музей на Петрич

През месец август къща музей „Ванга“ в Петрич отбелязва засилен интерес от страна на посетителите. Това съобщи за БТА Даниела Радева, уредник на „Етнография Ванга“ към Историческия музей в града.

По повод днешния празник – Успение на Пресвета Богородица, в новата изложбена зала, разположена в двора на къщата музей, е подредена специална експозиция. Тя включва 35 експоната с образа на св. Богородица, подарени на Ванга като израз на признателност за помощта и съветите, които е давала на хората. Сред изложените предмети има икони, гоблени и други художествени творби.

Новата зала вече е дом за значителна част от даровете, получени от пророчицата. „Така можем да ги покажем на всички, които решат да посетят къщата. Този август посветихме изложбата на Божията майка, във връзка с празника на 15 август“, разказа Даниела Радева.

По думите ѝ Ванга е била дълбоко вярваща, а мнозина от хората, на които е помагала, са ѝ поднасяли икони и други предмети с образа на Богородица в знак на благодарност. Днес тези дарове са сред най-ценните свидетелства за духовния ѝ свят и са достъпни за всички посетители.

Къщата функционира като музей от 2008 година.