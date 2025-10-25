Шаби Алонсо отказа да отговори на словесните провокации от Ламин Ямал и заяви, че утрешното "Ел Класико“ с Барселона е важно за първенството

Старши треньорът на Реал (Мадрид) Шаби Алонсо отказа да влиза в диалектиката на Ламин Ямал, който снощи в телевизионно интервю обвини тима от испанската столица, че единствено се "оплаква" и "мами". Вместо това бившият полузащитник и завърнал се като треньор на "Сантяго Бернабеу" заяви, че заедно с футболистите на "Белия балет" се концентрират върху победата, която е от голяма важност. Реал (Мадрид) е на върха с 24 точки, с две пред Барселона.

Но нямаше как и Алонсо се сблъска с множество въпроси да коментира изявите на Ямал в шоуто, водено от Жерард Пике и наречено "Кралската лига". Ямал сравни Реал (Мадрид) с Порсиньос – отбор от въпросната "Кралска лига", казвайки: "Да, разбира се! Те мамят... ".

Алонсо обаче тактично отклони темата и започна: "Това е важен мач. Достатъчно важен. Имаме достатъчно възможности да го изиграем добре и да му се насладим. И това е големият стимул за утре".

Но след като въпросите започнаха да се повтарят и да го притискат, той каза: "Не, няма да коментирам това. Имаше много изявления от хора в Барселона и не мога да коментирам всички. За нас важното е теренът, какво се случва на терена. Откъде сме дошли и какво ни предстои. Това е, което ме тревожи най-много и върху което работим“.

Но видимо раздразнен, когато въпросът дойде за трети път, каза: "Ще се върнем ли още един път към това? Това, което ми е на ума, че ще бъде интензивен и интересен мач. Трябва да сме подготвени, защото в мача може да има от всичко. Играчите трябва да влязат с необходимия адреналин. Не мисля за други неща".

Все още далече от ореола на Карло Анчелоти, когото наследи, Алонсо е решен да използва първото Ел Класико за сезона като шанс за Реал Мадрид да си върне господството в големи мачове, качество, което е поставено под въпрос след тежките поражения от Пари Сен Жермен на полуфиналите на Световното клубно първенство и Атлетико Мадрид в Ла Лига по-рано през кампанията.

Миналия сезон Барселона нанесе допълнителни щети на своите заклети съперници, побеждавайки Реал четири поредни пъти в три турнира, включително разгром с 4:0 на Бернабеу и победа с 5:2 на финала за Суперкупата.

"Мачът има специален привкус и е най-важният в момента. Ще има моменти, които може и да ни натиснат психологически, но мачът ще бъде различен от миналата година. Имаме нужда стадионът да има енергията на големите мачове, да ни тласка напред. Гледайки напред към утрешния ден, вярваме, че сме в добра форма, както психически, така и по отношение на футбола ни“, заяви още Алонсо на пресконференцията преди срещата.