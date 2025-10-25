Не ни достигна един гол, заяви треньорът на Черно море Илиан Илиев след равенството със Славия

site.btaНе ни достигна един гол, заяви треньорът на Черно море Илиан Илиев след равенството със Славия
Изказвания след мача от 13-ия кръг в Първа лига между Славия и Черно море - 0:0:
Илиан Илиев (треньор на Черно море):
"Не ни достигна един гол. Имаше ситуации, в които трябваше да действаме с много по-голямо самочувствие. Мъчихме се да играем. Съжаляваме, че не успяхме да победим. Имахме голови ситуации и в двете полувремена.
В годините, когато станахме втори и трети, печелехме точки у дома и навън. Може би домакинските ни победи сега са по-малко от други пъти. Напуснаха ни важни футболисти, но имаме и резерви.
Първенството показа, че при подценяване на даден противник, ще бъде много трудно да побеждаваме. Натоварването в мачовете не е така голямо, както при дългите пътувания."
/АВ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина