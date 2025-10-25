Подробно търсене

Не ни достигна един гол, заяви треньорът на Черно море Илиан Илиев след равенството със Славия

Асен Даскалов
снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ)
София,  
25.10.2025 17:41
 (БТА)

Изказвания след мача от 13-ия кръг в Първа лига между Славия и Черно море - 0:0:

Илиан Илиев (треньор на Черно море):
"Не ни достигна един гол. Имаше ситуации, в които трябваше да действаме с много по-голямо самочувствие. Мъчихме се да играем. Съжаляваме, че не успяхме да победим. Имахме голови ситуации и в двете полувремена.

В годините, когато станахме втори и трети, печелехме точки у дома и навън. Може би домакинските ни победи сега са по-малко от други пъти. Напуснаха ни важни футболисти, но имаме и резерви.

Първенството показа, че при подценяване на даден противник, ще бъде много трудно да побеждаваме. Натоварването в мачовете не е така голямо, както при дългите пътувания."

/АВ/

