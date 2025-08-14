Факултетът по изкуствата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград обяви онлайн изпит за кандидат – студенти в областите „Мода“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Кино“, „Театър“, „Култура и медии“, „Култура и културен туризъм“, „Културология и културен мениджмънт“ и „Съвременна хореография“. Това съобщи на уебсайта си висшето училище.

За БТА оттам уточниха, че онлайн изпитът се провежда ежегодно. Всеки кандидат-студент, отличен от съответната комисия по специалността, за която е кандидатствал, получава възможност през учебната 2025/2026 година да се запише в университета без да полага приемен изпит. В уебсайта на висшето училище са посочени имейл адресите, на които кандидат-студентите могат да изпращат своите материали за специалността, към която имат интерес.

Всеки, желаещ да участва, следва да представи свои материали или изяви, заснети с телефон, камера, фотоапарат, уеб камера или други технически средства. Изпратените материали ще бъдат оценявани от комисии по съответните направления. Крайният срок е 30 септември.

От кандидатите за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“, „Електронни технологии в музиката“ и „Изпълнителско изкуство (поп и джаз)“ се изискват две музикални изпълнения, различни по жанр и характер. За „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“ се приемат серия от рисунки до пет броя, включващи натюрморт, пейзаж, портрет или фигурална композиция по избор, изпълнени с живописни или графични материали и техники, или модни скици до пет броя на тема по избор, казват от ЮЗУ.

За специалностите „Култура и медии“, „Култура и културен туризъм“ и „Културология и културен мениджмънт“ кандидатите могат да изпращат журналистическа статия, репортаж, есе или видеоклип на теми като „Родовата памет“ или „Дигиталният свят на съвременните млади“. Допустими са също рекламни клипове, авторско интервю или авторски коментар върху паметници на културното наследство, презентация на туристически маршрут, показващ важни културно-исторически обекти от родния край на участника, видеоклип, отразяващ актуално събитие, или интервю с личност, която вдъхновява и мотивира участника. За специалността „Актьорско майсторство“ могат да се изпращат монолог, басня, откъс, етюд или танц по избор.

За специалностите „Филмов и телевизионен монтаж“, „Филмова и телевизионна режисура“, „Филмово и телевизионно операторство“ и „Продуцентство в развлекателните индустрии и аудио-визуални изкуства“ кандидатите могат да изпращат по избор клип, филм или документално наблюдение. Допълнително се приемат пет фотографии на теми като пейзаж, репортаж, портрет или сценарий за филм или събитие. За „Съвременна хореография“ кандидат-студентите могат да участват с видеоклипове от две свои участия, включващи раздели като съвременна хореография, характерни танци, модерен танц, спортни танци, улични танци (брейк, хип-хоп и др.), бели данс, салса, бачата, танго и други. Допустимо е участие и с видеозапис от представяне на национални или международни танцови конкурси.

Югозападният университет е открит като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1976 г. С указ № 2296 от 4 юли 1983 г. се обособява като самостоятелен Висш педагогически институт. Това се посочва в кандидатстудетнския справочник към уебсайта на висшето училище. С решение на Народното събрание на Република България през 1995 г. е преобразуван в университет и получава името на големия просветител Неофит Рилски, създател на българското светско училище.