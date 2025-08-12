Палеохудожникът и палеонтолог ас. Владимир Николов показва в изложба динозаврите отвъд киното

Дванадесет авторски картини на палеохудожника и палеонтолог ас. Владимир Николов – докторант в Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН) ще бъдат подредени в изложбата „Юрски свят: динозаврите отвъд киното“. Експозицията ще бъде открита днес, 12 август, в НПМ-БАН, съобщават домакините на събитието.

От екипа казват, че в наши дни представите на широката публика за това как са изглеждали динозаврите и други видове животни от мезозоя, какво е било поведението им и средата, в която са живели тогава, са повлияни до голяма степен от филми като „Джурасик парк“ и многобройните му продължения.

„Доколко обаче образите на холивудските чудовища отговарят на съвременните научни данни? Изложбата „Юрски свят: динозаврите отвъд киното“ предлага научнообоснован отговор на този въпрос като представя изгубения свят на мезозойската ера, такъв какъвто го вижда палеонтологията на XXI век“, казват организаторите.

Те посочват, че палеохудожникът и палеонтолог ас. Владимир Николов изобразява сцени от ежедневието на динозаврите и на други влечуги, техни съвременници, които представят живота от древното минало в

цялото му разнообразие и пъстрота.

Владимир Николов е палеонтолог и палеоилюстратор, докторант и асистент в Национален природонаучен музей при БАН. Роден е през 1988 г. в гр. Пловдив. През 2012 г. става бакалавър по геология в Софийския университет, а през 2015 г. се дипломира като магистър в специалност „Геология и палеонтология“ отново в Софийския университет. Изследва костните тъкани на фосилни гръбначни животни, открити в България, и участва активно в проучването на динозавърското находище край град Трън. Носител е на докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2020 г., а работата му в Трънско е подкрепена от The Jurassic Foundation. Автор и илюстратор е на книгата „Песента на титаните: история за динозаври“, която проследява третата експедиция до находището край Трън, проведена през през 2020 г. Илюстрирал е детската книга Excavate! Dinosaurs: Paper Toy Palaeontology и е автор на корицата на българското издание на бестселъра „Възход и падение на динозаврите“ на Стийв Брусати. Участник е в международната палеоарт изложба Picturing the Past (2018), а негови творби са отпечатвани в учебници, научнопопулярни книги, енциклопедии и списания.

/ВСР