Мобилно приложение за цени на лекарствата в лева и в евро ще бъде представено днес в здравното министерство

Борислава Бибиновска
Снимка: Десислава Пеева/БТА, архив
София ,  
12.08.2025 06:00
Министерството на здравеопазването, в сътрудничество с Националния съвет по цени и реимбурсиране, ще представи новото мобилно приложение MedicinePrice. Чрез него гражданите ще имат достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България както в български лева, така и в евро. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. 

Събитието ще се състои от 12:30 ч. в сградата на Министерството на здравеопазването.

В края на юли министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да предприеме действия за обявяване на цените на лекарствените продукти в евро. Целта бе да се осигури спокойствие и информираност на българските граждани в контекста на предстоящото въвеждане на еврото.

За улеснение е извършено автоматично превалутиране на цените в Регистъра на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти, Регистъра на максималните продажни цени и Приложение 4 на Позитивния лекарствен списък, като цените в лева и евро ще бъдат достъпни и чрез специално внедрено мобилно приложение, съобщиха още от здравното министерство. 

