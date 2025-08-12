"Лошите момчета 2" e най-гледаният филм в кината у нас през отпускарския август

"Лошите момчета 2" - продължението на анимацията от 2022 г., остава най-гледаният филм у нас и през отпускарския август, сочат обобщените данни от киносалоните. Новата порция от добри и лоши дела, която води до супершпионска работа бандата на г-н Вълк, е гледана вече от 35 353 зрители и има 458 410 лева след втората си седмица по екраните.

На второ място е първата премиера от миналия петък - хорърът "Оръжия". Случаят с необяснимо изчезване на 17 деца от един и същ клас в една и съща нощ е проследен от 4734 зрители и реализира 41 546 лева приходи от билетите им.

На трето място е "F1 Филмът", който е в навечерието на втория си месец сред първенците по зрителски интерес. Сработването между пенсиониран пилот от Формула 1 и млада и самонадеяна надежда, изразено в зрелищно представяне на автосъстезанията, са гледали вече 111 563 зрители, а постъпленията възлизат на 1 602 261 лева.

Четвърта позиция е за втората премиера от уикенда - "По-шантав петък", продължение на поредицата от 2003 година, базирана на книгата на Мери Роджърс от 1972-ра. Познатата вече филмова размяна на тела още от първия филм и ставащото след нея са гледали 3103 зрители, а продадените билети са на стойност 43 758 лева.

На пето място е "Фантастичната четворка: Първи стъпки". Случващото се през 1964 г. на Земя-828 между супергероите и Сребърният сърфист са гледали 31 601 зрители, а за трите седмици у нас приходите са 500 507 лева.

Шеста позиция е за "Джурасик свят: Прераждане", който е шеста седмица в топ 10. Опитът за вземане на проби от трите най-големи оцелели юрски видове на малък остров около екватора е привлякъл интереса на 93 331 зрители и отчита 1 363 996 лева постъпления.

Седмо място заема музикалната анимация "Смърфове", която от месец е по екраните у нас. Излизането от малкото белгийско селце и влизането в света, където се срещат с брата на Гаргамел - Разамел, са видели вече 48 053 зрители, а приходите са 572 779 лева.

Осми е игралният "Лило и Стич", отбелязващ трети месец сред най-гледаните филми у нас. Сприятеляването между малката Лило и извънземния Стич са гледали 241 285 зрители, а приходите са 3 043 774 лева.

Девето място заема "Супермен" - рестарт на поредицата за супергероя на DC Comics. Филмът, показващ и най-разпознавания супергерои като повлиян от общественото мнение, е с вече 27 342 зрители и 430 258 лева приходи за месец в кината.

На десета позиция е австралийският хорър "Върнете я обратно". Определяната като смразяваща история за две деца, изпратени да живеят с приемна майка, е гледана от 5313 зрители и има 71 243 лева постъпления.

През миналия уикенд филми в киносалоните са били общо 32 795 зрители. Миналата година по същото време са били 39 393 души.