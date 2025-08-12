Татяна Парзулова подрежда изложбата Alter Ego в София

Авторска изложба живопис на Татяна Парзулова ще бъде представена в столичната Art Gallery 158. Експозицията, озаглавена Alter Ego, ще бъде показана от 12 до 18 август, информират организаторите.

От екипа отбелязват, че с новата си изложба Alter Ego Татяна Парзулова представя платна, създадени през последните осем години – визуален дневник на борбата между рациото и емоцията.

„Абстрактни композиции, геометрични форми и експерименти със смесени техники проследяват различни житейски етапи и разкриват стремежа на авторката към баланс между рационалното и интуитивното, между маските на делника и искреността на вътрешния свят. Alter Ego е покана за среща с другото „аз“ – свят на вътрешни диалози, контрасти и творческа свобода“, казват те.

Татяна Парзулова е родена в Бургас. Завършва Руска гимназия в родния си град и по-късно ВИИ „Карл Маркс“ – специалности икономика и журналистика. Реализира се успешно по професията си в различни сфери на стопанския живот, но изкуството остава нейният дълбок вътрешен копнеж за „нещо друго“.

„Трансформацията – пробуждане на другото ми аз, основано на сърцето, мотивирано от любовта и свободата – ме накара да посегна към четката и да материализирам духовните си търсения“, казва авторката.

Творческият ѝ път включва самостоятелните изложби „Трансформация“ (2016, София) и „Рестарт“ (2016, Стара Загора), участия в редица общи експозиции, международни проекти, биеналета и художествени уъркшопи в България и чужбина. Нейни картини се намират в частни колекции в България, Франция и САЩ.

/ВСР