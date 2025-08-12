Синхуа: Китайският президент Си Цзинпин проведе телефонен разговор с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва

Китайският президент Си Цзинпин проведе телефонен разговор с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва, предадоха Синхуа и Китайската държавна телевизия, които не дадоха повече подробности за съдържанието на разговора между двамата лидери.

Канцеларията на бразилския президент съобщи, че Си Цзинпин и Лула да Силва са разговаряли по телефона вчера в продължение на един час, през който са обсъдили двустранните отношения и ролята на държавите от групата БРИКС.

"Двамата изразиха съгласие по отношение ролята на държавите от Г-20 и групата БРИКС за защитата на мултилатерализма", се казва в изявление на президентството на Бразилия.

"Двамата президенти подчертаха своята готовност да продължат да търсят нови бизнес възможности между двете икономики", се казва още в документа, цитиран от Ройтерс.