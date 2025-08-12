Подробно търсене

Светослав Танчев
Синхуа: Китайският президент Си Цзинпин проведе телефонен разговор с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва
Китайският президент Си Цзинпин се ръкува с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва на съвместна пресконференция в Голямата зала на народа в Пекин на 13 май 2025 г. Снимка: Tingshu Wang/Pool Photo via AP
Пекин,  
12.08.2025 06:13
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин проведе телефонен разговор с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва, предадоха Синхуа и Китайската държавна телевизия, които не дадоха повече подробности за съдържанието на разговора между двамата лидери.

Канцеларията на бразилския президент съобщи, че Си Цзинпин и Лула да Силва са разговаряли по телефона вчера в продължение на един час, през който са обсъдили двустранните отношения и ролята на държавите от групата БРИКС.

"Двамата изразиха съгласие по отношение ролята на държавите от Г-20 и групата БРИКС за защитата на мултилатерализма", се казва в изявление на президентството на Бразилия.

"Двамата президенти подчертаха своята готовност да продължат да търсят нови бизнес възможности между двете икономики", се казва още в документа, цитиран от Ройтерс.

/СХТ/

Към 08:00 на 12.08.2025 Новините от днес

