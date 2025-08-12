Подробно търсене

Потушен е пожар в центъра на Велико Търново, причинителят е задържан

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Велико Търново,  
12.08.2025 08:33
Потушен е пожар в района на старото военно училище в центъра на Велико Търново, който се е разразил тази нощ, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Огънят е овладян и изгасен само за час и половина. Той е запален от човек в старите бракувани казарми, като извършителят е установен и задържан.

В борбата с огъня са участвали шест пожарни коли и 24-ма огнеборци. На мястото на пожара са били кметът на Велико Търново Даниел Панов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар инженер Красимир Кръстев, главните инспектори Станко Лазов и Пламен Иванов, както и областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

В края на юли пожар обхвана гористата местност между великотърновските квартали „Чолаковци“ и „Бузлуджа“, а впоследствие подпалвачът беше задържан.

На среща вчера кметът Панов и областният управител Ликоманова-Мутафчиева поставиха сред акцентите в съвместната работа на общинската и областната администрация мерките за превенция на пожари. 

 

