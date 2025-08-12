Патриарх Даниил ще отслужи архиерейска вечерня в храм „Успение Богородично“ в Ихтиман

Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще отслужи архиерейска вечерня с молебен канон, посветен на Пресвета Богородица, в храм „Успение Богородично“ в град Ихтиман. Това съобщават на своите сайтове Софийската света митрополия и Община Ихтиман. Вечернята ще започне в 18:00 часа.

На днешния ден, 12 август, се чества паметта на светите мъченици Фотий и Аникит.

Храмът „Успение Богородично“ е основан през 1835 година и е приютил първото училище в града. Изгорен е през 1877 г., но е възстановен с помощта на цялото население на Ихтиман, съобщава местната администрация на официалната си страница.

Известно е, че храмът е създаден и осветен през 1835 година, според запазен надпис над западната врата. Главни инициатори за изграждането му са били дядо Ласко и Спас – настоятели и големи дарители. За строежа е помогнал и Станоя Балабанов.

През месец март тази година Софийският митрополит и български патриарх Даниил отслужи Преждеосвещена света литургия в този храм.