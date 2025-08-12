Общинският съвет в Любимец ще гласува шестмесечния финансов отчет на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация

Междинният финансов отчет на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация за първото полугодие на годината е сред точките, включени в проекта за дневен ред на Общинския съвет на Любимец, публикуван на сайта на Общинска администрация.

Според вносителя на докладната записка - управителя на медицинското заведение Иван Илиев, приходите до края на отчетния период - 30 юни, са по-малко в сравнение със същото шестмесечие на 2024 година с 8457 лева.

Съветниците ще разгледат за утвърждаване и стойността на командировките от началото на годината до края на юни на кмета на общината и председателя на Общинския съвет по докладната на главния счетоводител в местната администрация Николай Ценов. Друга от точките в дневния ред е отчетът за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2025 година.

Три от предложенията засягат продажбата на имоти, частна общинска собственост, в местността Ески балък.

Няколко от докладните са свързани с предложения за промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти по кадастралната карта на землището в село Оряхово.

Съветниците на Любимец ще гласуват и Общински годишен план за социалните услуги през 2026 година на територията на общината.