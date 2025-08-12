Съветниците на Минерални бани ще разгледат на заседание годишен план за социалните услуги в общината

Планът за социалните услуги през 2026 година е сред акцентите в предстоящото заседание на Общински съвет - Минерални бани.

В проекта за дневен ред, публикуван на официалния сайт на Общината, са включени общо осем точки.

Една от важните промени, които ще се целят в Плана за социалните слуги за следващата година, финансиран през държавния бюджет, е увеличаване на броя на потребителите за специализирана асистентска подкрепа.

В 20-ото си редовно заседание съветниците ще обсъдят дали да бъде поет дългосрочен общински дълг за финансиране на разходи по инженеринг, строителство и ремонтни дейности на обекти, които са общинска собственост. Вносителят на предложението е кметът Мюмюн Искендер.

Сред останалите проекти за решения са увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“ и определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които да бъдат отдадени под наем за стопанската 2025-2026 година без търг или конкурс.