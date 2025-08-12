Инвестициите в способности за реагиране са задължителни, каза главен комисар Александър Джартов

Трябва да сме наясно, че тежките пожари, които обхващат огромни площи, са предизвикателство за всяка една държава, не само за България, така че инвестициите в способности за реагиране са задължителни, сами по себе си летателните средства не са достатъчни, необходима е комбинация между наземни екипи и летателна техника, за да можем да сме ефективни. Това каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) Александър Джартов в ефира на Нова телевизия.

Той отбеляза, че използването на летателна техника се подлага на анализ, за да бъде изпратена, където е най-необходима.

Джартов посочи, че за последното денонощие има 159 нови пожара. По думите му броят на възникналите пожари продължава да бъде устойчив и не намалява.

Повече служители са ангажирани за дежурства, за да може да бъде наситена страната с екипи по възлови места, служители патрулират с леки автомобили, за да се локализират по-бързо пожарите, добави той.

На въпрос защо няма пожарна служба в Сунгурларе, Александър Джартов каза, че за да има пожарна служба е необходимо финансово и щатно осигуряване. „Към момента нямаме възможност да създаваме такива звена във всяко населено място“, коментира той.

Пожарните екипи са реагирали на 214 сигнала за произшествия. При пожарите за изминалите 24 часа няма загинали и пострадали, съобщиха от пожарната.