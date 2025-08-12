Подробно търсене

Двама души са загинали в катастрофи в страната през изминалото денонощие

Петра Куртева
Снимка: БТА/Архив
София,  
12.08.2025 07:53
 (БТА)

Двама души са загинали, а 36 са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките произшествия със загинали и пострадали са 23.

В София са регистрирани 22 леки и четири тежки катастрофи. Няма загинали и ранени. 

От началото на месеца са станали 268 катастрофи с 15 загинали и 355 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 4052, загиналите са 254, а ранените 5076.

 

/БИ/

