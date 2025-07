Групата The Smashing Pumpkins ще свири тази вечер на фестивала Hills of Rock 2025 в Пловдив

В третия и последен ден на фестивала за рок и метъл музика Hills of Rock 2025, който се провежда в Гребната база в Пловдив, на главната сцената ще се качат The Smashing Pumpkins, Mastodon, While She Sleeps, Static-X и Vukovi, съобщиха организаторите.

Към тях ще се присъединят от български и чуждестранни банди на другите две сцени - „Строежа“ и „На тъмно“, както беше и в предишните две вечери на фестивала.

Музикалният форум започна на 25 юли, като на главната сцена концерт имаше френска хеви метъл банда Gojira, отличена с награда "Грами". Снощи хедлайнер беше бандата от Калифорния Machine Head, а на трите фестивали сцени се качаха още 16 групи.

Както БТА писа, за първи път у нас и на Балканите хора с увреден слух могат да преживеят музиката пълноценно чрез haptic костюмите на Music: Not Impossible. Те ще могат да “чуят“ музиката, като усетят рифовете на Gojira, Machine Head, The Smashing Pumpkins с жестов превод от партньорските организации Stray Sheep, Deaf.bg, Фондация "Развитие и интеграция", Съюз на глухите в България.

Hills of Rock 2025, за поредна година се организира от Fest Team, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.

/ТС