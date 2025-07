Седемнадесет любими родни и чуждестранни групи завладяха трите сцени във втората фестивална вечер на Hills of Rock 2025

Вторият ден от тазгодишното издание на фестивала Hills Of Rock в Пловдив отново събра многобройна публика на Гребната база в града под тепетата. Меломаните имаха шанс да изберат всяка от трите сцени, на които в съботния ден излязоха общо 17 популярни изпълнители.

На сцена "Строежа" музикалното събитие започна с изпълнение на сравнително младата българска група Attaxic, а след нея публиката чу родната банда Skre4. Нейното алтернативно рок звучене, примесено с елементи на гръндж и хип-хоп, раздвижи присъстващите, а малко по-късно отново на "Строежа" се качи македонската ска-пънк и реге група Superhiks. Суинг, латино и балканска фолклорна музика огласиха музикалното пространство, а след това публиката се наслади на изпълнения на Adult crush и Vendetta. Последна на сцената "Строежа" се качи американската пънк банда Kultur Shock, която постави достоен край на втората фестивална вечер.

Сцена "На тъмно" също не разочарова любителите на пънк и рок музиката, като беше завладяна от шест банди. Първи на нея излязоха Gasp, последвани от Axez, които са известни с необичайното си траш метъл звучене. Следваща в програмата на сцена "На тъмно" беше македонската банда Lost In Reverie. Малко по-късно публиката посрещна Greesh, а след това сцената беше превзета от групата Reaven. Вечерта на сцена "На тъмно" беше закрита от асеновградската алтернативна група Smallman, която накара цялата публика да стане на крака и да затанцува на ритъма на екзотичен микс от балкански фолклор, звуци от гайда и метъл.

Главната сцена на Hills Of Rock 2025 за втори пореден ден предостави на меломаните впечатляваща листа от изпълнители, които подгряваха публиката чак до излизането на хедлайнерите на вечерта - калифорнийската траш метъл банда Machine Head. Преди да настъпи кулминацията обаче на централната сцена се изявиха музикантите от британска рок група As everything unfolds. След тях на сцената се качи група Wolfmother от Австралия. С интересната си визия и хардрок звучене те подариха на почитателите си зрелищен спектакъл. Веднага след това публиката посрещна американската банда Fear Factory, които изненадаха зрителите и доказаха защо са известни като едни от пионерите при комбинацията на стиловете дет метъл, груув метъл, траш метъл и индъстриъл. Непосредствено преди да настъпи кулминацията на вечерта, на сцената излязоха музикантите от бразилската банда Sepultura. Братята Макс и Игор Кавалера заедно с останалите музиканти от групата омагьосаха публиката с различни видове метъл звучене и подгряха меломаните за финала на втория фестивален ден.

Завръщайки се на българска сцена Machine Head оправда очакванията на публиката и се превърна в хита на втората вечер на Hills of Rock 2025. Цялото изпълнение на дългоочакваната банда беше изпълнено с безкомпромисни рифове и неподправена енергия, която зарази меломаните от първата до последната минута на изявата. Вокалистът на група Роб Флин изпълни някои от най-популярните парчета и накара публиката да запее. Финалното им изпълнение беше изпратено с бурни аплодисменти, а публиката със сигурност вече се подготвя и за финалния ден на най-дългоочаквания фестивал.

В неделя Hills Of Rock продължава с концерт на американската банда Smashing Pumpkins, които ще бъдат хедлайнери на третата фестивална вечер и ще завладеят меломаните с интересна визия и алтернативно рок звучене. Освен Smashing Pumpkins посетителите на Hills Of Rock 2025 ще чуят още 15 родни и чуждестранни банди.