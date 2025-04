Дарил Хана показва ежедневната човешка страна на съпруга си Нийл Йънг в нов филм

Петдесет и седем години след началото на кариерата си Нийл Йънг е събрал милиони фенове, но никой от тях не е по-отдаден от неговите кучета. „Обожават музиката“, казва пред Би Би Си съпругата му, актрисата Дарил Хана, по повод новия й филм, посветен на музиканта.

„Отиват на всеки саундчек и лягат под пианото на сцената. Всеки път, когато Нийл свири, кучетата веднага отиват при него и лягат в краката му“, разказва Хана.

И не са само кучетата. По време на локдауна през 2020 г. Йънг изнася концерт на живо от хамбара на фермата си в Колорадо, заобиколен от патици, кокошки и дори кон.

„Абсолютно всяко животно дойде, легна и го гледаше“, казва Хана. „Беше толкова готино. Мисля, че музиката наистина ги привлича.“

Хана, известна с участията си във филмите „Блейд Рънър“, „Плясък“ и „Убий Бил“, режисира това излъчване на живо и остава зад камерата, за да направи документален филм за соловото турне на Йънг от 2023 г.

Сниман основно с телефона ѝ („който дори не е последен модел“), филмът улавя завръщането на 75-годишния Йънг на сцената след четиригодишна пауза – с кучетата му до него.

„Странното е, че не направи нито една репетиция преди турнето. Обича нещата да са истински и спонтанни. Но щом излезе на сцената, всичко беше наред“, казва Хана.

Тъй като свири сам, концертите са свободни и непредсказуеми. Сетлистът се променя всяка вечер, а дори и познати песни като Heart of Gold и Like A Hurricane се изпълняват по нов начин, с различни инструменти и без предупреждение.

Това обаче създава трудности за режисьорката. „Той излизаше за саундчек, избираше едно от трите си пиана и започваше да свири. Слагахме камера на това пиано, а когато идваше време за концерта, той дори не го поглеждаше. От няколко концерта нямаме нито един кадър“, признава Хана.

Въпреки това тя улавя завладяващи версии на рядко изпълнявани песни като Vampire Blues, If You Got Love и Prime Of Life.

Още по-откровени са кадрите извън сцената. Голяма част от филма се развива в сребрист автобус, където Йънг седи отпред до дългогодишния си шофьор Джери Дон Бърдън. Разговорите са приятно обикновени – обсъждат пейзажи, закуски и сетлисти.

Тишината между тях също е показателна – Йънг барабанира по коленете си или си общува със сина си Бен, който е с тежка церебрална парализа.

По-късно музикантът излиза от банята, поглежда в камерата и мърморейки казва „Сега вече няма риск да ми се допишка по време на шоуто.“

Улавянето на тази ежедневна нормалност е била основната цел на Дарил Хана.

Нийл Йънг подготвя ново турне и наскоро изрази опасения в своя уебсайт, че може да не бъде допуснат обратно в САЩ, след като все повече хора биват задържани или депортирани при влизане в страната.

„Ако говоря за Доналд Тръмп, може да се окажа един от онези, които са задържани или пратени в затвор да спят на бетонен под“, пише той.

Йънг, който е с двойно канадско-американско гражданство, отдавна критикува Тръмп, наричайки го „позор за страната ми“ и съдейки го за използването на песента Rockin’ in the Free World по време на предизборната кампания.

Хана разкрива, че по време на първия мандат на Тръмп съпругът ѝ е бил тормозен, докато е кандидатствал за американско гражданство. „Изпробваха всички трикове, за да го объркат – караха го да се явява отново и отново. А е живял и плащал данъци в Америка от двадесет и няколко годишен.“

Въпреки това, тя не смята, че ще му бъде отказан достъп до страната.

„Задържат хора с визи или зелени карти, което е ужасяващо, но засега не са отказали връщане на американски граждани, така че не вярвам това да се случи“, казва актрисата и режисьор.

Новият филм Neil Young: Coastal ще бъде в английските кина от 17 април.