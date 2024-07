Над 20 хиляди души посетиха първия ден на тазгодишното издание на фестивала Hills Of Rock в Пловдив. Многобройната публика имаше възможност да чуе както прохождащи, така и световноизвестни групи. Меломаните започнаха да пристигат часове преди началото на феста, за да открият и запазят най-добрите места, от които да чуят любимите си изпълнители.

Общо 17 групи излязоха на три сцени, разположени на Гребната база в Пловдив. Освен централната сцена във фестивалната зона бяха обособени още две по-малки - "Строежа" и "На тъмно". На "Строежа" първи в четвъртък се качиха Gigashadow, последвани от Nocktern. Веднага след тях публиката аплодира No more many more и ALI, които успяха да развълнуват присъстващите както с по-емоционални, така и с по-бързи и танцувални парчета. Последна на "Строежа" излезe алтернативната рок група Babyface Clan.

Сцената "На тъмно" пък посрещна хилядите почитатели на рок музиката с още шест групи, които завладяха присъстващите. Първи там излязоха Death row, последвани от The Fourtones. Веднага след тях на сцената се качиха изпълнителите от "Цар Плъх", които до скоро бяха известни под името Bloodrush. Музикантите от "Цар Плъх" повдигнаха настроението на почитателите си с най-познатите си мелодии. Hills Of Rock 2024 продължи с изпълнения на групите Fyeld, Керана и космонавтите и La Ganga Cale, които също се изявиха на сцената "На тъмно".

Основаен акцент на феста беше главната сцена, на която се качиха петте най-очаквани групи. Първи на нея излязоха Me and my devil, а веднага след тях публиката посрещна английската хеви метъл група Loathe от Ливърпул. Трети в програмата на главната сцена на фестивала бяха световноизвестните Skindred, които привлякоха хиляди свои почитатели. Феновете на групата пяха, скачаха и танцуваха заедно с вокала Бенджи Уеб на фона на характерната за уелската банда реге музика, примесена с елементи на хеви метъл. Веднага след тях на сцената на Hills Of Rock 2024 се изяви канадската хеви метъл група Spiritbox, която подгря публиката непосредствено преди на сцената да се качат хедлайнерите на вечерта - Korn.

След финалното изпълнение на Spiritbox многохилядната публика обгради главната сцена, където настъпи кулминацията на първия ден от фестивала. Американската ню метъл група Korn събра на Гребната база в Пловдив свои почитатели от цяла България и чужбина и подари на феновете си незабравими емоции. Групата, която е носител на две награди "Грами" и има над 30-годишна кариера на световната музикална сцена, изпълни най-популярните си парчета. В края на концерта вокалът на Korn Джонатан Дейвис, поздрави публиката и пожела на всички да се насладят максимално на тазгодишното издание на фестивала.

Тази вечер Hills Of Rock продължавa с концерт на Bring Me The Horizon, които гостуват за първи път у нас. С номинация за "Грами" и награда БРИТ и с над 5 милиона продадени албума Bring Me The Horizon идват в България като хедлайнери на втория ден от фестивала. Освен световноизвестната британска рок група, на трите сцени ще се качат още 18 групи, а организаторите обещават, че вечерта ще бъде легендарна. "Ангажиментът на Fest Team е да продължи да предоставя най-доброто от международната и българска музикална сцена, гарантирайки на публиката вълнуващи и незабравими моменти по време на събитията си с артисти и изпълнения на световно ниво", казаха организатовите.

От екипа, че билетите за следващото издание на фестивала Hills Of Rock 2025 вече са пуснати в продажба.