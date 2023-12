Държавна опера - Бургас подготвя мащабен коледен концерт

Голям коледен концерт с разнообразие от творби на световни и български композитори ще подготви бургаската публика още от 21 декември за предстоящите празнични дни, съобщават от Държавна опера - Бургас.



Под палката на маестро Йордан Дафов ще прозвучат творби от композитори като Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Хендел, Цезар Франк, Адо̀лф Ада̀м, Антонио Вивалди, Франц Грубер, Джей Ливингстън, Джон Ленън, Панчо Владигеров, Александър Текелиев, Петко Стайнов, Славил Димитров.



В концерта ще участва тринадесетгодишният цигулар Владимир Меранлиев заедно с оркестъра и хора на операта, дирижиран от Александър Чепанов. Публиката ще може да чуе и изпълнения на младите таланти от Детски хор „Милка Стоева“ с диригент Светла Стоева.

Като солисти ще се изявят още сопраното Илина Господинова, тенорът Милен Динолов и солистът на бургаската опера, тенорът Бранимир Недков. Концертмайстор на оркестровия състав ще бъде Ваня Златева.



В концертната програма неслучайно са включени рапсодия "Вардар“ и „Песен“ от Панчо Владигеров, с които от операта ще отбележат и предстоящата през 2024 година 125-годишнината от рождението на композитора.



Ще прозвучат още произведения като „Тиха нощ, свята нощ“ в аранжимент на проф. Александър Текелиев, „Алилуя“ из ораторията „Месия“ от Георг Фридрих Хендел, „Панис Ангеликус“ от Цезар Франк, „Зима“ из цикъла „Годишните времена“ от Антонио Вивалди, песните „Пак е Коледа“, „Бъдни вечер“, „Oh, Holy Night“, „Feliz Navidad“, „Let It Snow“ „Santa Claus Is Coming“ „Silver Bells“, оркестрова пиеса от Жорж Бизе, „Зима“ от Славил Димитров, „Adoramus Te“ от Йохан Себастиан Бах, „Adeste Fidelis“, „Hark! The Herald Angels Sing", „War Is Over“ oт Джон Ленън.

Към финала на концерта ще се присъединят и танцьорите на Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" с ръководител Марио Егов, които заедно с всички останали артисти ще изпълнят „Ръченица“ от Петко Стайнов.