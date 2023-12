Бразилски артисти представят „Как да не бъдеш себе си“

Саунд дизайнерът Фредерико Сантяго и актрисата Джулия Портес пристигат у нас от Бразилия, за да разработят пърформанс в ателие „Пластелин“, който ще бъде представен на 21 декември, съобщават инициаторите на проекта.

Двамата са победители в програмата Take Care на арт резиденция „Радар София” – платформата, осигурила резиденции на повече от 20 световни артисти в столицата ни през последните пет години.

Фредерико Сантяго и Джулия Портес са мултидисциплинарни артисти, чиято самостоятелна и съвместна работа изследва границите между пърформанс, класическа драматургия, звук и видео изкуство. Тяхната работа разглежда теми като имиграция, деколониалност, културно присвояване, езикови бариери, норми на поведение, властови отношения между половете и чувството за непринадлежност.

В проекта за звук и тяло, както го наричат, двамата ще разкажат човешка история на перформативен език, в която ще провокират зрителя да се замисли какво трябва да жертваш, за да преминеш една граница. Какви са границите на чувствителност към тревогите и границите на другите?

„Как да не бъдеш себе си, или какво бихте взели в чантата си, ако трябва да си тръгнете?“ се състои от две фигури, от двете страни на интервю за виза. От едната страна, има южноамериканска имигрантка, която се опитва да получи виза, а от другата страна служител, който отговаря за оценката на нейните документи и поведение. Чрез тази среща представлението разглежда въпроси като деколониалност, културни стереотипи и властови отношения във и между половете.

Фредерико Сантяго е бразилски звуков артист, саундтрак композитор и музикален продуцент. Магистър по музикална композиция от Федералния университет на щата Рио де Жанейро, той изследва творческия потенциал на звуковата пространственост в електроакустичната музика, създава и албум с акустични композиции. Работи като саунд дизайнер и саундтрак композитор за аудио постпродукции за кино, телевизия и реклама. Участвал е в игрални филми, сериали и телевизионни програми. Освен това е работил като инструменталист и музикален продуцент за артисти от бразилската музикална сцена като Estômago, Nitú, Alan Bernardes, Coconomã, Tuny и Lukash.

Джулия Портес е актриса, драматург и сценарист. Тя има бакалавърска степен по сценични изкуства и е публикувала първия си роман „The Sky in the Middle of the Face“ (издател на NAU), издаден в Рио де Жанейро, Сао Пауло и Берлин. Тя е част от Creation Collective на Brecha, където развива филма „Ние вече не сме сладки" и спектакъла „Това се отнася за теб". Изявява се на различни сцени, включително FLUL - университет в Лисабон - и театралния фестивал в Рио, където печели наградите за най-добра актриса и най-добър текст. Джулия Портес е номинирана за най-добра поддържаща актриса на Международния филмов фестивал на киното в Ница с късометражния филм S.I.N.A.I.S. Като актриса и драматург участва и в пиесите „Това нещо, което не знаем какво е, но подозираме“ и „Щастливи мъртви“ ". Създава сценарий за сериал на Netflix в сътрудничество с Даниел Фильо. Джулия Портес води семинари и курсове по творческо писане.

/ДД