„Кис” изпраща прощална целувка на Хелфест

Това е една от последните възможности да видите Джийн Симънс, неговия демоничен грим и остър език: след 50-годишна кариера групата „Кис” и нейният емблематичен басист са на прощално турне, което спира на Хелфест в четвъртък, съобщи АФП.

Разбира се, винаги трябва да се внимава с най-новите тенденции в музикалната индустрия: "Кис" вече свириха на Хелфест през 2019 г., като тогава се поклониха пред публиката на това френско събитие, посветено на метъла и неговите течения, едно от най-големите в Европа. Тази година на фестивала от 15 до 18 юни се очакват 240 000 посетители.

Турнето "End of the Road" на „Кис”, което завършва през декември в родния им град Ню Йорк, изглежда оправдава името си.

На 73-годишна възраст Джийн Симънс, колосът на легендарната глем-метъл група, един от по-мелодичните клонове на фамилията, получи топлинен удар на сцената в Бразилия през април и се наложи да свири седнал същата вечер. Оттогава досега няма инциденти.

Другият член-основател, който все още е в групата, Пол Стенли, китарист и певец, е на 71 години.

Дуото, което поддържа дейността на „Кис” – групата, създадена през 1973 г. и с едноименен дебютен албум през 1974 г., вече е планирало бъдещето. Симънс "няма проблем" да си представи, в подкаста "Нека говорят", "20-годишни младежи, които поемат грима", за да увековечат марката „Кис”. Група, в която всеки музикант се крие зад различен грим, в сценична изява между театър Кабуки и комиксови супергерои.

Симънс и Стенли не се поколебаха да продължат приключението без двамата оригинални членове, обожавани от феновете - Ейс Фрели, водещ китарист, и Питър Крис, барабанист, които първо напуснаха през 80-те години, а след това си тръгнаха завинаги в началото на 2000 г.

Оттогава гримът, свързван с Фрели (Spaceman) и Крис (Catman), носят Томи Тайър (62 г.) и Ерик Сингър (65 г.).

Имиджът на групата е гениален ход на „Кис”. Симънс и Стенли правят крачка напред от концепцията на „Ню Йорк долс” - пънк група с музиканти, облечени като драг кралици. Никакви андрогинни изкушения при „Кис”, вместо това - коктейл, вдъхновен от филмова фантастика, гарниран с кожа, шипове и пиротехника.

Симънс се е превърнал в лицето на „Кис”, облечен като демон, изплезил език, за който се твърди, че е най-дългият в рок средите, плюещ фалшива кръв или огън.

Репутацията им е изградена на сцената, като крадат шоуто от групите, чиито концерти подгряват. Звукозаписният успех идва с четвъртия им албум "Alive!" през 1975 г., по време, когато лейбълът им е на ръба на фалита.

Мегахитът "I was made for lovin' you" е издаден с албума "Dynasty" (1979 г.). „Кис” са въвлечени във водовъртеж, от който трудно ще се възстановят.

Феновете им се превръщат в армията на „Кис”, а мърчандайзингът е развит в огромни мащаби: комикси с червено мастило, за които се предполага, че съдържат кръвта им, фигурки, кутии с гримове, последвани от презервативи и ковчези с техните изображения...

"Когато става въпрос за мърчандайзинг, никой не го прави по-добре от „Кис”, казва Дейв Грол, бивш барабанист на „Нирвана”, сега вокалист на „Фу файтърс”, в документалния филм "Kisstory".

Симънс признава в документалния филм, че егото понякога го е водило до лоши решения. След напускането на Фрели и Крис в началото на 80-те години, насмукани с наркотици и алкохол, „Кис”изнасят концерти без грим, преди да се върнат отново към него.

Възходът на групи като „Нирвана” и „Рейдж агенст дъ машин” нанася сериозен удар върху съдбата им през 90-те години, преди да се възстановят с краткотрайно реформиране на оригиналния квартет в зората на века. Резултатът: над 150 милиона продадени албума за половин век.

Що се отнася до бъдещето, всичко изглежда подготвено, за да може „Кис” да продължи да се изявява, дори и без историческите си членове. Мениджърът им обяви, че през 2024 г. Нетфликс ще пусне биографичен филм за групата.