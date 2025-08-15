Една жена е загинала, а 10 души са били ранени при атака с дронове по руския град Курск, съобщи областният управител

Една жена е загинала, а 10 души са били ранени при атака с дронове по руския град Курск, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позова на губернатора на Курска област Александър Хинщейн.

При атаката, за която губернаторът каза, че е била с украински безпилотни апарати, са се запалили четири етажа на жилищната кооперация.