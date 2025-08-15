Подробно търсене

Една жена е загинала, а 10 души са били ранени при атака с дронове по руския град Курск, съобщи областният управител

Габриела Големанска
Една жена е загинала, а 10 души са били ранени при атака с дронове по руския град Курск, съобщи областният управител
Една жена е загинала, а 10 души са били ранени при атака с дронове по руския град Курск, съобщи областният управител
Илюстративно изображение. Руски войник издига руското знаме над къща в Курска област. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Курск,  
15.08.2025 04:12
 (БТА)
Етикети

Една жена е загинала, а 10 души са били ранени при атака с дронове по руския град Курск, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позова на губернатора на Курска област Александър Хинщейн.

При атаката, за която губернаторът каза, че е била с украински безпилотни апарати, са се запалили четири етажа на жилищната кооперация.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:54 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация