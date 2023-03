Легендарният британски поп музикант Кет Стивънс ще издаде нов албум през лятото

Британският певец и автор на песни Кет Стивънс ще издаде нов албум, посветен на познатата тема за сплотеността, предаде АП.

Изпълнителят на „Peace Train“, сега познат като Юсуф Ислам – име, което прие, след като прие исляма, е работил по албума в продължение на повече от десет години.

Албумът, наречен „King of a Land“, съдържа 12 песни и ще излезе през юни. Звукозаписната компания, с която певецът е работил, е „Dark Horse Records“, основана от китариста на „Бийтълс“ Джордж Харисън.

Първият сингъл от албума е парчето „Take the World Apart“.

„Източникът на музикално вдъхновение за песента е от 50-те. Сантименталните хармонии и акорди са като магия за ушите. По онова време животът беше по-прост: самотни сърца, жадуващи за любов“, каза певецът в изявление до Асошиейтед прес.

Албумът дава повод на Стивънс и продуцента Пол Самюъл-Смит отново да работят заедно. Смит вече е работил по три албума на Стивънс - "Tea for the Tillerman" (1970 г.), "Teaser and the Firecat" (1971 г.) и "Catch Bull at Four" (1972 г.).

От музикалния си дебют през 1967 г. насам, Стивънс е уважаван автор на песни. Член е на Залата на славата на рокендрола и е изпълнител на редица хитове, сред които са „Wild World“ и „Morning Has Broken“. В момента името му фигурира в графата на „Легендите“ в списъка с музиканти, които ще изпълняват свои песни на живо по време на тазгодишното издание на фестивала в Гластънбъри.