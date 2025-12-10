Мъжкият хор в Монтана ще отпразнува своя 25-годишен юбилей с концерт

Мъжкият хор към Народно читалище "Разум 1883" в Монтана ще отпразнува своя 25-годишен юбилей с концерт на 11 декември в концертната зала на читалището, съобщават от културната институция.

На сцената ще излязат нови и бивши хористи, както и специални гост-изпълнители от страната и чужбина. Подготвен е разнообразен репертоар под формата на музикална панорама. В програмата са включени 15 изпълнения - от Добри Христов и Палестрина до Рахманинов и The Beatles.

Диригент на хора е Снежина Георгиева.

Мъжкият хор е добре познат с участието си в културния живот на града, има различни сценични изяви и се включва в хорови конкурси. Освен в България съставът има участия в десетки европейски държави, където печели златни и сребърни медали и други престижни отличия, посочват организаторите.