Представители на 15 китайски компании се запознаха с условията за правене на бизнес в България, съобщи БТПП

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) бе домакин на среща с делегация от провинция Джансу. Председателят на БТПП Цветан Симеонов разговаря с представители на 15 компании от секторите: възобновяема енергия, ИКТ, ИИ, автомобилна индустрия и други. Той представи условията за правене на бизнес в България, както и преимуществата за чуждестранните инвеститори в нашата страна, съобщи БТПП в последния брой на онлайн бюлетина си "Инфобизнес".

Гостите представиха актуални данни за провинция Дзянсу и нейната икономика. Дзянсу е на второ място по БВП в Китай и по население - 85 млн. БВП на провинцията бележи растеж 5,8 на сто през 2024 г. Общият стокообмен на провинцията с чуждестранни страни и региони възлиза на 789,5 млрд.щ.д, а преките чуждестранни инвестиции на 19 млрд щ.д.

Програмата на делегацията продължава с посещение в Пловдив и в София Тех Парк.

България и Китай имат над 75-годишна история на приятелство и сътрудничество, като наред с традиционните сектори на взаимодействие двете страни могат да задълбочат връзките си и в нови сфери, заяви в средата на месеца министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов при откриването на българо-китайски бизнес форум, организиран от БТПП. Министър Дилов каза тогава, че вижда потенциал за сътрудничество в сферите на зелените технологии, енергийната ефективност, туризма, логистиката и транспортните връзки, изтъквайки проявения силен интерес от страна на бизнеса за нови съвместни проекти, които да разгърнат потенциала пред търговско-икономическите връзки на България с Китай.