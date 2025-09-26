Винарска изба "Александра Естейт" планира да пусне в продажба оранжево вино от нов и непознат за България сорт - Рибола джала. Това заяви за БТА собственикът на винарската изба Светлана Славова.

Тя подчерта, че избата произвежда оранжеви вина от 2020 г., но за пръв път ще използва този сорт. "Оранжеви вина са най-общо казано бели вина, направени по "червена технология". Ако при белите вина смачкваме гроздето, издърпваме сока и той ферментира, то при червените вина ферментира с твърдите части в големи съдове от инокс и след това те се махат, за да стане виното", обясни Светлана Славова.

За оранжевото вино, което е известно още като "амбър", използваме технологията за червено грозде. За направата му използваме квеври, които са грузински глинени съдове с яйцевидна форма. Грузия е страната, за която има данни, че е правено вино преди 8000 години. Използваме и закопани в земята квеври, което е традиционният начин, защото така се поддържа най-добре температурата", посочи собственикът на винарската изба.

Собственикът съобщи, че до края на годината "Александра Естейт" ще пусне в продажба и вино от непознатия за България сорт Рибола джала, което ще бъде и новият продукт от серията оранжеви вина. "Експериментираме с него, защото до този момент сортът не е използван в страната ни. И всъщност това е ново оранжево вино от този сорт. В предходните години сме правили от совиньон гри и верментино. Това е акцентът в нашата изба – да съчетаваме различни сортове и съдове за ферментация. Такъв пример е и рубинът, за който само ние използваме квеври", посочи Светлана Славова.

Освен с международни сортове като Каберне, Мерло, Совиньон блан, Тамянка и Шардоне, избата работи и не толкова популярни като <урведър, който не е сред най-разпространените в България, но избата го използва в съчетания за купажни вина. По нейните думи, освен с глинените квеври, избата разполага с бетонови яйца, които са съвременен вариант на традиционните глинени съдове, дъбови бъчви и иноксови съдове. "Обикновено в глинените и бетонови съдове се запазват характеристиките на самия сорт, защото материалите не отдават нищо и остават изчистени в истинския си вид", подчертава Светлана Славова.

Сред останалите специфични акценти, които винарската изба предлага, е съчетание на Совиньон блан с различен произход – от северна и южна България. "Интересно е да се сравняват двата вида, защото те са много различни като характеристики заради климата. Тамянката също много се харесва и лесно се възприема от хората по принцип, защото е много лека, ефирна и с по-нисък алкохолен градус", посочи Светлана Славова и допълни, че от белите вина избата съчетава не толкова познатите сортове – Русан и Марсан, които ферментират заедно, а не се купажират поотделно. "Шардонето, което правим, е в бетоновото яйце, за да предложим не толкова натоварено откъм вкус и аромат с дъбови нотки вино. При розето също използваме два не толкова популярни сорта – Мурведър и Гренаж", добавя собственикът на "Александра Естейт".

Тя коментира и тазгодишната реколта грозде, която определя като много слаба. "Не познавам по-лоша година от тази, защото имаше много измръзвания, осланявания и градушки. Добивите, въобще ако има такива, са много ниски, което води до това, че тези, които са успели да запазят по някакъв начин реколтата, в момента извиват ръцете ни и продават грозде на двойно по-висока цена от миналата година. Ако миналата година сме купували на цена 1 – 1,20 лева, тази година гроздето струва между 1,80 и 2,50 лева", посочи Светлана Славова.

В своите съвети при избор на вино тя подчертава, че най-важно е правилното съчетание с храната. "Дори най-доброто вино може да бъде "убито" от неподходяща комбинация. Обратно – едно не много впечатляващо вино, поднесено правилно, може да донесе истинска наслада. А най-важното при консумацията е компанията – тогава всичко друго няма значение", споделя Славова.

Винарска изба "Александра Естейт" се намира в село Средно градище, сред Чирпанските възвишения. Историята ѝ започва през 2012 г., когато проектът стартира, за да произведе първата си реколта вина от собствени лозя през 2013 г. Важен етап от развитието на избата е създаването на нейния винен дом през 2019 г., когато автентична каменна къща е реновирана и оборудвана с всичко необходимо за винопроизводство – съдове за винификация, бутилираща линия, бъчви за отлежаване, грузински квеври и бетонни яйца.

През годините "Александра Естейт" създава няколко запомнили се и до днес брандове вина, отличаващи се с характерния стил на избата – изразителни, комплексни и в същото време елегантни и сочни, според първоначалния замисъл на проекта, който се следва и днес.

От реколта 2023 технолог е талантливата Моника Кенарова, която придава своя почерк на утвърдилите се вече в портфолиото на избата вина и участва в създаването на нови такива. Произвеждат се бели, розета и червени вина в няколко серии.