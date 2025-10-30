Новата книга има за цел да запълни празнота в професионалната литература в областта на хидравликата, каза проф. д-р инж. Величко Цачков

Тази книга има за цел да запълни една празнота в професионалната литература – до момента липсваше достъпно и съвременно издание за хидравличния удар, насочено към проектанти и практикуващи инженери. Това заяви проф. д-р инж. Величко Цачков при представянето на новата книга „Хидравличен удар в напорни системи: анализ, моделиране и защита“.

Книгата е написана от проф. Величко Цачков и доц. Борис Цанков и беше представена днес в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Изданието обобщава дългогодишния научен и практически опит на проф. Цачков, който повече от 35 години работи в Мексиканския институт по технологии на водата, както и преподавателския опит на двамата автори в областта на хидравликата и хидрологията, посочи доц. Борис Цанков в словото си.

„Някой може да попита с какво е по-специална тази книга. Да, има и други издания за хидравличния удар, но няма такава като тази“, каза проф. Величко Цачков. Той обясни, че повечето съществуващи книги или са прекалено математически и теоретични, което ги прави трудни за практическо приложение, или са твърде опростени и неподходящи за съвременните инженери-хидроинженери.

Проф. Цачков уточни, че трудът е разделен на няколко части, насочени към различни групи специалисти. Първата част обяснява физическата същност на явлението без сложни математически формули, втората представя средствата и съоръженията за защита от хидравличен удар, а третата показва как инженерите могат да избират най-подходящото решение за своите нужди.

„В книгата включихме и описание на създаден от нас софтуер на български език, достъпен онлайн, който позволява моделиране и анализ на хидравличния удар“, добави проф. Цачков.

Той изрази благодарност към фирма „Пайп Техник ООД“ и нейния управител инж. Християн Николушев за подпомагането на издаването на книгата, както и към Хидротехническия факултет на УАСГ.

На събитието присъстваха преподаватели, специалисти по хидротехника и представители на академичната общност. В края на срещата участниците обсъдиха съвременните предизвикателства пред инженерната хидравлика и възможностите за нови изследвания в областта.

Проф. д-р инж. Величко Георгиев Цачков е завършил Хидромелиоративно строителство във ВИАС (дн. УАСГ) през 1977 г. и притежава докторска степен в областта на хидравликата. Специалист по математическо моделиране на напорни системи, хидравличен удар и помпени станции, с близо 40 години международен опит в Куба и Мексико. От 1991 г. е старши научен сътрудник в Мексиканския институт по технология на водите, където ръководи проекти, разработва специализиран софтуер и обучава инженери. Автор е на над 200 научни публикации и 17 книги на испански език.