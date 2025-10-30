Чешкият художник Петър Йедличка откри своя изложба във Видин

Чешкият художник Петър Йедличка представя от днес своя самостоятелна изложба с картини и скулптури в Художествена галерия „Никола Петров“ във Видин.

Йедличка е артист с международно присъствие. Роден е в Бърно (Чехия) и още на 20-годишна възраст печели стипендия от министерството на образованието на Чехословакия, като завършва Националната художествена академия в София. Той е скулптор, който в значителна част от творчеството си използва нестихващата си енергия, за да се изразява чрез цвят. Това отбеляза директорът на видинската галерия Богдан Александров при откриването на изложбата, добавяйки, че в живописта на Йедличка резонират актуални за началото на 80-те години на миналия век неоекспресивни тенденции.

„Вълнуват ме различни човешки конфликти. По натюрел съм експресивен автор“, сподели художникът и добави: „Разбирам, че моите работи могат да изглеждат малко депресивни или смутни, но такъв е и животът. За актьорите е много по-лесно да изиграят негативни персонажи. При мен е същото.“ Според Йедличка по-правилните категории за оценка на изкуството са дали нещо е „лъжливо“ или „правдиво“. „Така виждам живота и хората. Това е моят начин на изразяване“, уточни той.

Заместник-кметът Борислава Борисова връчи поздравителен адрес на твореца от името на ръководството на Община Видин.

Изложбата ще остане във Видин до 10 януари.