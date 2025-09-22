"Пфайзър" придобива компанията "Метсера" в сделка до 7,3 млрд. долара за позиция на пазара на лекарства за отслабване

Американската фармацевтична компания "Пфайзър" (Pfizer) обяви, че ще придобие разработчика на лекарства за отслабване "Метсера" (Metsera) в сделка на стойност до 7,3 милиарда долара, включително бъдещи плащания, като част от стратегията си за навлизане на бързо разрастващия се пазар на терапии за затлъстяване.

Сделката предвижда плащане в брой от 47,50 долара на акция, което представлява премия от около 43 на сто спрямо последната пазарна цена на базираната в Ню Йорк "Метсера". Компанията може да получи допълнително до 22,50 долара на акция, ако бъдат постигнати определени пазарни и научни цели.

Новината доведе до скок от 56 на сто в цената на акциите на "Метсера" в предварителната търговия.

Пазарът на лекарства за отслабване в САЩ процъфтява в последните години, основно благодарение на ефективните инкретинови препарати, разработени от конкурентите "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) и "Илай Лили" (Eli Lilly), които се борят за лидерска позиция. Очаква се сегментът да продължи да расте, въпреки въпросите, свързани с покритие от застрахователи, цени, доставки и регулаторни одобрения.

Придобиването е част от усилията на "Пфайзър" да компенсира неуспехите в собствената си разработка на хапче за отслабване – дануглипрон (danuglipron), което не постигна очакваните резултати в по-ранни фази на клинични изпитания.



Ако желаеш, мога да добавя и кратък фон по темата за инкретиновите лекарства или коментар за пазарната стратегия на "Пфайзър".