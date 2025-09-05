Фестивал на мамалигата ще се състои в тутраканското село Нова Черна на 4 октомври

Тринадесетото издание на Фестивала на мамалигата подготвят в тутраканското село Нова Черна, съобщават от местната община. Тази година събитието ще се състои на 4 октомври. Организатори на проявата са Народно читалище "Васил Йорданов - 1942 г." и кметството в селото, с подкрепата на Община Тутракан.

Фестивалът има за цел да съхранява и популяризира народния фолклор чрез песен, танц, инструментална музика, слово и традиционна храна. Инициативата насърчава приемствеността между поколенията и стимулира участието на творчески колективи и индивидуални изпълнители на автентичен и обработен фолклор.

Заявки за участие се приемат до 22 септември включително.

В конкурсната част е включено традиционното приготвяне на мамалига. Участие могат да вземат както професионални готвачи, така и любители. Ястието трябва да бъде приготвено на място - в автентичен съд, на открит огън с триножник, като се разбърква с дървена лъжица и се поднася по начина, по който са го консумирали нашите предци.

Критериите за оценка включват: техника на приготвяне, вкусови качества и етно-визия – цялостната автентичност и представяне на процеса от готвенето до сервирането.

Фестивалът включва и конкурс за надиграване, в който могат да участват детски школи и клубове, изучаващи български фолклорни танци и хора.

Извън конкурсната програма участие могат да вземат фолклорни колективи, представящи народни традиции и обичаи, певчески и инструментални групи, танцови школи и клубове за народни хора, фолклорни ансамбли, индивидуални изпълнители и формации от страната и чужбина.