Европейската мебелната индустрия сигнализира, че митата за износа на мебели за САЩ могат да се повишат

Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC), в която членува и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да вземе мерки заради опасността от нови и по-високи мита, свързани с износа на мебели от ЕС за САЩ, и настоя за предвидимост и съответствие с Рамковото споразумение, договорено на 21 август 2025 г. Това съобщиха от Камарата.

От организацията припомнят, че на 23 август американският президент Доналд Тръмп обяви мащабно разследване на мебелите, внасяни в САЩ. Според изявлението му "в рамките на 50 дни разследването ще бъде приключено и мебелите, внасяни от други страни в САЩ, ще бъдат обложени с нова митническа тарифа, която предстои да бъде определена. Това би върнало мебелния бизнес обратно в САЩ".

В четвъртък, 21 август, ЕС и САЩ се споразумяха за Рамково споразумение за реципрочна, справедлива и балансирана търговия, се напомня в прессъобщението. Според настоящото рамково споразумение САЩ се задължават да прилагат по-високата от двете ставки на митата за най-облагодетелствана нация (MOST FAVORED NATION - MFN) или ставка от 15 на сто, съставена от митата за най-облагодетелствана нация и реципрочно мито, за произхождащи от ЕС стоки. Освен това САЩ възнамерява своевременно да гарантира, че тарифният процент, състоящ се от тарифния таван на най-облагодетелствана нация и тарифата, наложена съгласно раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., приложим за стоки с произход от ЕС, които са обект на действия по раздел 232 по отношение на фармацевтични продукти, полупроводници и дървесина, няма да надвиши 15 на сто. От друга страна, ЕС възнамерява да премахне митата върху всички промишлени стоки от САЩ, се посочва още в пресъобщението.

В този контекст от EFIC настояват Европейската комисия да гарантира, че това разследване няма да доведе до увеличаване на митата (в сравнение с Рамковото споразумение), които САЩ могат да наложат върху износа на мебели от ЕС, както и да защити европейските износители от по-нататъшна нестабилност. От организацията отбелязват, че мебелните продукти, в чието производство се използват стомана и алуминий, са обект на още по-високи мита при износ за САЩ. От ЕFIC призовават Европейската комисия да преговаря за по-благоприятно развитие, което да доведе до по-ниски тарифи за тези стоки в бъдещите преговори със САЩ за тарифите по раздел 232 за стомана и алуминий.

EFIC подкрепя отворена, но основана на правилата международна търговия. В този контекст организацията изразява своите съжаления за налагането на тарифи от страна на САЩ. Дори ако делът на мебелите, изнасяни за САЩ от ЕС, е по-малък в сравнение с други страни, като Виетнам и Китай, и целевият сегмент на мебелите е различен, като ЕС изнася за САЩ предимно мебели от висок клас, договорената обща тарифа от 15 на сто, ще създаде трудности за компаниите износители, посочат от организацията. Част от тези трудности са свързани с увеличени разходи, смущения във веригата на доставки и прекратяване на дълготрайното сътрудничество с американските вносители. Ще има и непредвидени последици от забавяне на инвестициите в САЩ. Освен това това ще доведе до голяма несигурност при избора на потребителите, тъй като цените за крайните клиенти ще се увеличат. Увеличените мита могат да предизвикат и отлагане на проекти за обзавеждане на дома за средната класа, чиито разходи за живот продължават да се покачват.

От EFIC оценяват вече сключеното Рамково споразумение, което вероятно ще осигури предвидимост за компаниите. Всяко отклонение от това споразумение и допълнителни тарифи за износа на ЕС за САЩ биха довели до допълнителни предизвикателства за европейски износители на мебели, добавят от организацията.

Европейската мебелна промишленост е важен сектор за икономическа стабилност, устойчивост на веригата за доставки и генериране на приходи от износ, изтъкват от EFIC.

БТА припомня, че Европейският съюз и САЩ публикуваха на 21 август съвместно писмено изявление, очертаващо споразумението, което двете страни постигнаха в търговския си спор.