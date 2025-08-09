Фалитите в Япония през юли достигнагат най-голям брой от началото на годината, сочат данни от проучване

Броят на корпоративните фалити в Япония достигна 961 случая през юли, което е най-високото месечно равнище за тази година. Това съобщи кредитната агенция "Токио Шоко Рисърч" (Tokyo Shoko Research) въз основа на свое проучване, предаде Киодо. Значителна част от фалитите се дължат на нарастващите цени и недостига на работна ръка.

Сред фалиралите фирми с дългове над 10 милиона йени (около 68 000 долара, каквито проучването отразява) 75 случая са свързани с инфлация, а 41 – с проблеми, свързани с повишаване на разходите за персонал.

"Високите цени на храните и енергията не само влияят на поведението на потребителите, но и върху печалбите на компаниите", заяви представител на "Токио Шоко Рисърч". Той посочи, че броят на фалитите, заради поскъпването на цените може да се увеличи в бъдеще.

По сектори най-голям ръст на фалитите има в търговията на дребно – с 2,8 процента спрямо миналата година до 112 случая, и в сферата на услугите, включително ресторанти, където броят на фалитите се е увеличил с над 10 процента до 344 случая.

Общият размер на задълженията на фалиралите фирми намалява с 78,6 процента спрямо миналата година, достигайки 167 милиарда йени.