"Панасоник" открива завод за термопомпи в Чехия

Японската компания "Панасоник" (Panasonic) открива нов завод за термопомпи в Чехия, информира ДПА.

Компанията планира да увеличи производството до 1,4 милиона вътрешни и външни термопомпени модула годишно до 2030 година.

Термопомпите отопляват или охлаждат сградите, като пренасят топлината от едно място на друго, вместо да я генерират. Поради това те се считат за климатично щадяща алтернатива на природния газ и нафтата за отопление.

Чешкият премиер Петр Фиала заяви, че инвестицията показва "привлекателните условия, които страната предлага, за технологично изискващи и иновативни проекти".

Според "Панасоник" Германия ще бъде един от основните пазари за продукцията на новия завод, който се намира само на 70 километра от границата с германската провинция Бавария. Компанията е инвестирала приблизително 320 милиона евро (374 милиона долара) в новото съоръжение. Очаква се да бъдат създадени до 700 нови работни места.