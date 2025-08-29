Подробно търсене

"Панасоник" открива завод за термопомпи в Чехия

Елена Савова
"Панасоник" открива завод за термопомпи в Чехия
"Панасоник" открива завод за термопомпи в Чехия
Снимка: AP/John Locher, архив
Прага,  
29.08.2025 19:20
 (БТА)

Японската компания "Панасоник" (Panasonic) открива нов завод за термопомпи в Чехия, информира ДПА. 

Компанията планира да увеличи производството до 1,4 милиона вътрешни и външни термопомпени модула годишно до 2030 година.

Термопомпите отопляват или охлаждат сградите, като пренасят топлината от едно място на друго, вместо да я генерират. Поради това те се считат за климатично щадяща алтернатива на природния газ и нафтата за отопление.

Чешкият премиер Петр Фиала заяви, че инвестицията показва "привлекателните условия, които страната предлага, за технологично изискващи и иновативни проекти".

Според "Панасоник" Германия ще бъде един от основните пазари за продукцията на новия завод, който се намира само на 70 километра от границата с германската провинция Бавария. Компанията е инвестирала приблизително 320 милиона евро (374 милиона долара) в новото съоръжение. Очаква се да бъдат създадени до 700 нови работни места.

/ЕС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:03 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация