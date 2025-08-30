Повечето родители в Русия са убедени, че образованието в училищата е по-лошо, отколкото по тяхно време

Повече от половината родители в Русия смятат, че училищното образование днес е много по-лошо от това, което са получавали те. Противоположното мнение споделя почти всеки пети родител, сочат резултатите от проучването на холдинга "Ромир", предаде ТАСС.

"16% от нашите граждани с увереност казват, че децата днес получават по-добро образование в училище, отколкото по тяхно време, а 14% виждат равенство в качеството на учебния процес. Но по-голямата част от анкетираните – 58% – изразяват известна загриженост, като считат, че днешните ученици получават по-лошо образование", се казва в резултатите от проучването.

Анализаторите също така съобщават, че преобладаващото мнозинство от руснаците – 56% – са убедени, че на съвременните ученици им е трудно, защото според анкетираните сега е по-трудно да се учи, отколкото когато те самите за първи път са прекрачили прага на първи клас. Само 18% от анкетираните смятат, че сложността е останала същата, а едва 11% считат, че преди училищният живот е бил по-труден.

При това възприемането на сложността на ученето варира според региона и пола. Особено остро възприемат повишената сложност на ученето жителите на Урал: тук 64% от руснаците смятат, че сега е много по-трудно да се учи, отколкото преди.

Разликата в мненията се проследява и в съотношението между половете: жените в по-голяма степен от мъжете са убедени в нарасналата сложност – 61% срещу 50% съответно, което вероятно се дължи на по-голямата ангажираност на майките в учебния процес на децата, се уточнява в резултатите от проучването.