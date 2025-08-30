Трафикът е интензивен на граничните пунктове "Kапитан Андреево" и "Kалотина", съобщиха от "Гранична полиция"

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили и на ГКПП със Сърбия "Kалотина" на изход за леки автомобили, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция“ - МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителните дейности. Поставени са табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември т.г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични пунктове с Република Северна Македония.

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, от 22 август временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите трябва да използват алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.