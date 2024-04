Детските мебели трябва да са от естествени материали, а цветовете да са пастелни и неутрални

Когато избираме мебели за детска стая, обикновено разглеждаме каталози и списания, четем в популярни сайтове, блогове. Разглеждаме дори и детските стаи на известни личности в "Инстаграм" и "ТикТок". Свикнали сме да търсим цветни и пъстри мебели, които да грабват окото. Само че дали това е подходящо за децата и какво означава да търсим и качество? Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) са потърсили мнението на свои членове, специалисти от мебелната индустрия, за да споделят мнението си по темата.

Размери и ергономия

"Мебелите за най-малките трябва да са съобразени с техните нужди и правилно избрани. Важно е да отговарят на развитието на децата и съответната възраст. Мебелите, предназначени за бебета, са един тип, а за тийнеджъри - други. Леглото, в което ще спи пеленаче и прохождащо, може да не е най-добрата опция да бъде трансформирано в още 2 различни мебела, тъй като съчетаването на много различни функции е вероятно да се отрази на ергономичността и удобството", обяснява Кирил Панков, който е производител на детските мебели KAID.

Според него мебелите за деца трябва да отговарят на тяхната възраст и размери, за да могат малгучаните да ги използват безопасно. Ако масата, столчето, леглото и гардеробчето са адаптирани спрямо ръста на детето, то ще може да е по-независимо и самостоятелно, да развива нови умения, съветва още той. В случай че малчуганът е заобиколен основно от мебели, които не отговарят на възрастта му, няма да може свободно да взаимодейства с тях без намесата на възрастен.

Освен това е добре всички изделия в детската стая да са съобразени с ергономията и нуждите на най-малките. Примерно ако купувате столче – важно е да проследите дали има ергономична извивка на седалката, иначе няма да е удобно.

Устойчивост и здравина

Ако детските мебели имат няколко функции и се трансформират заедно с промените в развитието на детето, напълно отговарят и за съвременните изисквания за устойчивост. "Детското легло може да "расте" с малчугана и да разполага с повече от 1 функция. Това е доста по-практично, защото може да се използва за малко по-дълъг период. Ако родителите направят инвестиция в една бебешка кошара, ще я използват максимум 2 години. Но ако има допълнителни функции, за да не се изхвърля, а да се използва, всъщност е далновидно решение в малко по-дългосрочен план", обяснява Николай Костов, член на УС на Камарата и собственик на пловдивската фирма "Пролайн". Той дава пример с детската серия COSH, която наскоро пусна на пазара и легълцето тип Next to me, което от бебешкото кошче се трансформира в диван/легло и после бюро.

Костов съветва хората, които тепърва ще избират легло за новородено, да търсят такова, което има различни степени на матрака, да може той да се повдига или смъква спрямо възрастта на бебето. Важна е също конструкцията, за да може да има здравина, устойчивост и ергономичност.

Костов създава леглото легло от дизайнерската серия, когато разбира, че ще става баща с големия си син. Иска му се да намери нещо впечатляващо, но така и не открива на пазара. Естествено стига до идеята да го произведе той. Обръща се към дизайнера Светослав Тодоров с намерението за колаборация от няколко модела. "Самото изпълнение беше много сложно и първата бройка я направихме изцяло ръчно. Но пък се получи доста интересно и преценихме, че ще има голямо бъдеще. Решихме да създадем цяла серия, която всяка година да допълваме с нов елемент. Идеята беше мебелите да растат с децата. Всичко дойде от пожеланието "Лека нощ, да спиш в кош, да сънуваш грош", която една дизайнерка ни припомни. Оттам дойде и името на нашите детски мебели Кош/Cosh", разказва Николай Костов.

Материали

"Хубаво е материалите за детските мебели да са естествени. Такъв например е шперплатът, който е естествен възобновяем източник и подлежи и на рециклиране. Залагаме на изчистени и семпли форми, но гледаме да добавяме функционалност. В същото време внимаваме да не прекаляваме с твърде много нови функции, елементи и трансформации на детските мебели. Те трябва да дават само това, което е нужно на децата в съответната възрастова група. Докато ги използват, те трябва да са максимално самостоятелни. Колкото повече един продукт е съобразен с възрастта, толкова по-добре се възприема от децата", обяснява Диана Шушкова от KAID.

Николай Костов посочва, че едно от най-важните неща, за които родителите трябва да се информират, когато избират легло за своето дете, е от какви материали е направено и как са обработени повърхностите. За тях обикновено се използват специални безвредни масла на водна основа. Те трябва да са възможно най-екологични, защото бебетата имат навика да гризат всичко. Добре е да се провери също и съставът на лепилата, защото категорично не трябва да съдържат свободен формалдехид. От изключително значение е всичко, произведено за деца, да е наистина безопасно и всички производствени технологии и практики да бъдат спазени.

Цветове и тенденции

Противно на общоприетото, при детските мебели са актуални натуралните, пастелни и земни тонове. Важно е да са ненатрапчиви, така че да не разсейват децата предвид цялата заобикаляща ги среда. Популярен е скандинавският дизайн, минималистичните и изчистени форми. Да направиш нещо, което е семпло и да не дразни окото, е доста трудна задача, категорични са Диана и Кирил от KAID.

Безопасност

Според тях съвременните родители са добре запознати за какво трябва да следят като безопасност при мебелите. "Хубаво е да се изискват съответните сертификати и тестове за безопасност – не само за рискове от преобръщане, а и за това какви материали са използвани. Ние тестваме както материалите, така и покритията: лакове, лепила, мастилата, които се използват за изображенията. Важно е всичко да е съобразено със стандартите, защото потребителите са най-малките и трябва да сме най-внимателни откъм безопасност", коментират те. Смятат, че за да създаваш детски мебели се иска нестандартно мислене, защото децата не биха ги експлоатирали по същия начин както възрастните. Първите тестове на всички мебели правят първо със собствените деца, които бързо дават знак дали трябва да се коригира нещо.